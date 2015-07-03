Форма поиска по сайту

03 июля 2015, 11:01

Спорт

4000 спортсменов пробегут по "Лужинкам" ночью

Фото: m24.ru/Александр Авилов

18 июля состоится самый романтичный и самый сияющий этап подготовки к "Московскому марафону" – "Ночной забег 2015".

4000 участников пробегут 10 километров по Лужнецкой набережной и превратят пространство вокруг спорткомплекса "Лужники" в поток неиссякаемого света. Налобные фонарики и спецэффекты, ритмичная музыка, танцы на финише создадут завораживающую картину и раскрасят июльскую московскую ночь миллионами огней.

Организаторы уверены, что забег станет лучшим событием лета. Регистрация участников, а их количество в этом году было увеличено, уже закрыта, но увидеть необыкновенное спортивное действо есть шанс у всех москвичей.

Место: Лужнецкая набережная

Время: 18 июля, старт в 22.30

Московский марафон ночной забег свежий воздух

