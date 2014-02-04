В театре имени Пушкина возобновились "закулисные" экскурсии

Фото: teatrpushkin.ru

Попасть за театральные кулисы, рассмотреть сценические костюмы и услышать увлекательные истории можно в Театре имени Пушкина, где возобновились экскурсии "Волшебный мир кулис".

Сотрудники театра расскажут зрителям об истории театрального особняка, появившегося на Тверском бульваре еще в конце XVII века, о том, как в этом здании возник Камерный Театр, а затем и театр имени Пушкина. Во время экскурсии гости смогут познакомиться с пространством сцены, увидят закулисную часть, фотовыставку, театральный реквизит и сценические костюмы.

Продолжительность "театрального путешествия" - 1 час. Начало в 15.30. Стоимость – от 50 до 100 рублей.

Запись по телефонам: (495) 694-27-60, (495) 694-16-95; e-mail: admin@teatrpushkin.ru. В электронном письме необходимо указать контактный телефон.

Расписание можно уточнить на сайте театра. На данный момент экскурсии запланированы на 9, 20 и 23 февраля, однако запись на них уже закрыта.