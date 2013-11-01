Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 13:30

Культура

Симфоническую сказку о Пете и Волке покажут в Театре кукол

"Афиша": Театр кукол представит премьеру "Петя и Волк и не только!!!"

1 и 2 ноября в Московком театре кукол состоится премьера спектакля "Петя и Волк и не только!!!". В его основе симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и Волк" и ее современный вариант "Петя и Волк-2" Петра Поспелова.

Впервые в спектакле театра примут участие музыканты симфонического оркестра и дирижер, который также будет вести рассказ. Специально для спектакля были изготовлены большие куклы по европейской технологии, ранее не применявшейся в России. Также во время постановки будут трасформироваться декорации и используют видеотехнологии.

Спектакль будет интерактивным - от того, насколько хорошо зрители запомнят персонажей в первой части постановки, будет зависеть их судьба в финале сказки.

Режиссер-постановщик спектакля – лауреат премии "Золотая маска" Вячеслав Игнатов. Сценограф – Елизавета Дзуцева, на счету которой около 10 оригинальных спектаклей.

Симфоническая сказка "Петя и Волк" Прокофьева была написана в 1936 году по заказу театрального режиссера Наталии Сац. За 77 лет на его основе были созданы музыкальные фильмы и мультфильмы, а в роли рассказчика выступали рок-звезды, кинодивы и даже президенты Клинтон и Горбачев.

Начало спектаклей 1 ноября - в 19.00, 2 ноября - в 12.00 и 18.00. Стоимость билетов - от 500 рублей.

Московский Театр Кукол Петя и волк

