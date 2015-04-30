Форма поиска по сайту

30 апреля 2015, 14:03

Культура

Спектакль "Путешествие маленького принца" поставят с помощью спецэффектов

Фото: modern-theatre.ru

16 и 23 мая в Московском Драматическом театре "Модернъ" пройдет спектакль для всей семьи "Путешествие маленького принца".

В основе спектакля, поставленного режиссером Светланой Враговой – знаменитая повесть французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький мальчик путешествует по разным планетам и, знакомясь с остальными персонажами, открывает для себя весь спектр человеческих качеств.

Маленькие зрители и их родители увидят яркие декорации – кружащуюся карусель, большие шары-планеты и многое другое. Главного героя сыграет актер Сергей Краснов – на одном из таких шаров он отправится в путешествие по звездному небу, созданному с помощью спецэффектов.

Дата: 16 и 23 мая в 13.00

Место: Московский Драматический театр "Модернъ" Светланы Враговой

Цена: от 500 рублей

Московский Драматический театр Модернъ Маленький принц спецэффекты

