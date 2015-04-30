Спектакль "Путешествие маленького принца" поставят с помощью спецэффектов

Фото: modern-theatre.ru

16 и 23 мая в Московском Драматическом театре "Модернъ" пройдет спектакль для всей семьи "Путешествие маленького принца".

В основе спектакля, поставленного режиссером Светланой Враговой – знаменитая повесть французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький мальчик путешествует по разным планетам и, знакомясь с остальными персонажами, открывает для себя весь спектр человеческих качеств.

Маленькие зрители и их родители увидят яркие декорации – кружащуюся карусель, большие шары-планеты и многое другое. Главного героя сыграет актер Сергей Краснов – на одном из таких шаров он отправится в путешествие по звездному небу, созданному с помощью спецэффектов.