Российские рыбаки продали более 200 тонн рыбы на фестивале "Золотая осень"

Отечественные рыбаки продали 201,5 тысячи тонн морепродуктов в ходе "Рыбной недели", сообщает оргкомитет цикла фестивалей "Московские сезоны".

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, большим спросом на фестивале пользовались олюторская сельдь и устрицы.

Всего на мероприятие привезли более 100 видов рыбы из Крыма, Астраханской и Мурманской областей и с Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в ходе "Сырных дней" продажи отечественного сыра превзошли все ожидания. Наиболее популярными сортами оказались рокфор, камамбер, горгонзола и моцарелла.