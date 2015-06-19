В столице прошли соревнования на звание лучшего маляра города

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В столице проходит ежегодный городской конкурс "Московские мастера - 2015", сегодня соревновались представители специальности "Маляр". Претенденты на звание лучшего мастера соревновались в теории и практике, сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса. Маляры прошли тестирование и показали, насколько качественно способны поклеить обои внахлест.

В пятницу, 19 июня, конкурсанты встретились на площадке строительства жилого дома в микрорайоне Новые Ватутинки. За звание лучшего маляра столицы боролись представители семи строительных компаний.

Состязания проходили в два этапа. Сначала конкурсанты ответили на 42 вопроса теоретического задания, а затем перешли к практике. Каждому претендентов необходимо было оклеить комнату обоями внахлест без подборки рисунка и зашпаклевать кухню.

Победителей и призеров конкурса "Московские мастера" определит комиссия, состоящая из высококвалифицированных специалистов организаций. Они оценят уровень теоретической и практической подготовки участников в баллах. Результаты объявят в канун Дня Города.

Участники конкурса получат почетные грамоты и денежные премии, а также памятные сувениры от организаторов соревнований.

За первое, второе и третье места участники получат дипломы и денежные премии в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей.