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Ж/Д и вокзалы

22 августа 2012, 13:54

Столичные аэропорты соединят железной дорогой

Московская железная дорога Новая Москва Марат Хуснуллин ж/д и вокзалы

Московские власти хотят связать столичные аэропорты железной дорогой. Планируется создание единого транспортного хаба. Прилетев, например, в Домодедово, можно будет быстро добраться до Шереметьево и Внуково

Власти Москвы намерены развивать кольцевую железную дорогу. Планируется, что железная дорога свяжет все аэропорты города.

В настоящее время ведутся проектные изыскания по созданию единого транспортного коридора,сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Кроме того, железная дорога станет основным видом транспорта на территории новой Москвы. Там планируется запустить скоростные поезда.

Заммэра отметил, что реализация проекта скоростного транспорта начнется после выделения необходимых денежных средств.

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