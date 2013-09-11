В столице пройдет лекция классика независимого кино Уита Стиллмана

Фото: moscowfilmschool.ru

В сентябре в Московской школе кино пройдет серия мастер-классов. На них расскажут о независимом кино, о том, чем занимается композитинг-артист, и о создании звука для инди-проектов.

13 сентября ведущий преподаватель факультета "Композитинг" Денис Гейко расскажет о своей профессии, ее особенностях, а также задачах, стоящих перед композитинг-артистами, и ступенях роста.

Участники разберут шотов (серия кадров от склейки до склейки) из готовых проектов и смогут пообщаться с выпускниками факультета.

17 сентября в рамках практикума "Киноизнанка" преподаватель факультета "Звукорежиссура и саунд-дизайн", звукорежиссер Алексей Пузиков расскажет о том, как создавать звук для инди-проектов.

Сегодня, с развитием технологий, сделать свое кино может любой, и, как правило, при съемках инди-фильма ставка делается на идею, а не на качество.

23 сентября пройдет лекция классика американского независимого кино Уита Стиллмана, на которой он расскажет о своем опыте работы.

Ему, как никому другому, до сих пор удается черпать сюжетный материал из собственной жизни – он не только является сыном члена кабинета Кеннеди Джона Стиллмана и крестником знаменитого социолога И. Дигби Бальтцелла, но и выпускником Гарварда.

Стиллман дебютировал в кино в 1990 году остроумной и проницательной комедией "Золотая молодежь", номинированной на "Оскар" за сценарий.

А 21 и 22 сентября, в рамках фестиваля американского кино Amfest, в кинотеатре "35 мм" пройдет обсуждение фильмов Уита Стиллмана "Золотая молодежь" и "Девицы в беде".

Участие во всех лекциях бесплатное. Регистрация обязательна.