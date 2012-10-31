В подмосковных усадьбах откроют филиалы музеев

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковных усадьбах появятся филиалы крупных музеев. В настоящее время областные власти занимаются подбором усадеб, подходящих для этих целей. Об этом сообщил министр культуры Московской области Антон Губанков на пресс-конференции, посвященной объектам культурного наследия.

Реставрация усадеб-филиалов будет вестись за счет федерального бюджета. Таким образом власти рассчитывают решить вопрос с финансированием реставрационных работ. В среднем проведение таких работ в одной усадьбе обходится областному бюджету в 3-4 миллиарда рублей.

Еще одна идея властей – создавать в подмосковных усадьбах школы искусств для одаренных детей. Это также поможет изыскать средства для объектов культурного наследия.