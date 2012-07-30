Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

30 июля 2012, 14:16

Штат лесников Подмосковья увеличат на 400 человек

Московская область леса власть

ИТАР-ТАСС

Численность сотрудников лесного хозяйства в Московской области будет увеличена с 1 тыс. 700 человек до 2 тыс. 100 человек до конца года, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

1 июля Рослесхоз передал властям Подмосковья полномочия по управлению лесным хозяйством. В частности, в ведение области перешли Мособллес и Центрлес, в штате которых в совокупности состоит 1 тыс. 700 человек. Они должны обеспечивать деятельность 19 лесничеств, площадь лесов которых составляет около 2 млн гектаров.

Таким образом, налицо острая нехватка персонала – сейчас на одного работника приходится более 1 тыс. гектаров подконтрольных земель. Поэтому в 2012 году набор сотрудников в лесничества будет продолжен. Стоит отметить, что во времена СССР в Московской области охраной лесов занималось около 6 тыс. человек.

В задачи сотрудников Центрлеса входит борьба с лесными пожарами, Мособллес контролирует санитарные, технические и промышленные вырубки, занимается охраной леса от браконьеров.

На техническое оснащение лесничеств Подмосковья планируется выделить около 700 млн рублей.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать