Штат лесников Подмосковья увеличат на 400 человек

ИТАР-ТАСС

Численность сотрудников лесного хозяйства в Московской области будет увеличена с 1 тыс. 700 человек до 2 тыс. 100 человек до конца года, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

1 июля Рослесхоз передал властям Подмосковья полномочия по управлению лесным хозяйством. В частности, в ведение области перешли Мособллес и Центрлес, в штате которых в совокупности состоит 1 тыс. 700 человек. Они должны обеспечивать деятельность 19 лесничеств, площадь лесов которых составляет около 2 млн гектаров.

Таким образом, налицо острая нехватка персонала – сейчас на одного работника приходится более 1 тыс. гектаров подконтрольных земель. Поэтому в 2012 году набор сотрудников в лесничества будет продолжен. Стоит отметить, что во времена СССР в Московской области охраной лесов занималось около 6 тыс. человек.

В задачи сотрудников Центрлеса входит борьба с лесными пожарами, Мособллес контролирует санитарные, технические и промышленные вырубки, занимается охраной леса от браконьеров.

На техническое оснащение лесничеств Подмосковья планируется выделить около 700 млн рублей.