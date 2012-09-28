В подмосковной Балашихе нашли авиабомбу времен войны

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковной Балашихе при проведении земляных работ на территории полигона Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

"В 13.30 на территории полигона ВНИИПО найдена авиационная бомба времен ВОВ, эвакуировано 55 человек", - заявил источник в силовых структурах Подмосковья.

Как передает РИА Новости, угрозы для населения города и жизнедеятельности учреждения нет.

В настоящий момент на место происшествия вызваны саперы, уничтожение боеприпаса намечено на 29 сентября.