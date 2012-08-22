В школах Раменского района питание станет диетическим

ИТАР-ТАСС

В новом учебном году 12 школ Раменского района Московской области перейдут на диетическое питание.

Завтраки и обеды для учеников будут готовить на пару, сообщается на сайте администрации Раменского района.

Сейчас в школьных столовых ремонтируются пищеблоки. Вместо старых котлов и жаровых шкафов здесь установят современные пароварки.

Пища, приготовленная на пару, гораздо полезнее привычной жареной или тушеной. Чиновники обещают, что новое меню будет разнообразным: появится больше свежих салатов и выпечки.

Добавим, что финансирование установки современного оборудования в школьных пищеблоках Раменского района осуществляется в рамках программы модернизации образования, принятой в 2010 году. Средства поступают из федерального и областного бюджетов.

Ремонт одного пищеблока обходится в четыре миллиона рублей.