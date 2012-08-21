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Бизнес

21 августа 2012, 13:35

Подмосковье получило около 650 млн рублей на малый бизнес

Московская область бизнес деньги

ИТАР-ТАСС

Из федерального бюджета в Московскую область поступило 644,9 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса, сообщил министр экономики региона Алексей Медведев.

Вопрос сотрудничества министерства экономического развития РФ и властей Московской области обсуждался на заседании правительства региона, которое прошло 21 августа.

Малое и среднее предпринимательство в Подмосковье формирует почти четверть экономического оборота области. Кроме того, малый и средний бизнес в Московской области занимает третье место по обороту капитала в стране, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о финансовой поддержке для молодых предпринимателей из подмосковных Химок, которым предоставили возможность получить грант в 300 тысяч рублей на развитие собственного дела. Для участия в открытом конкурсе бизнесмены должны до конца августа подать заявку в кредитно-финансовый отдел Химкинской торгово-промышленной палаты.

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