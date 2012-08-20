В муниципальную собственность перейдут 14 военных городков МО

ИТАР-ТАСС

К концу этой недели планируется передать в собственность подмосковным муниципалитетам 14 военных городков, заявили сегодня, 20 августа, на совещании с главами районов и муниципальных образований области.

Как сообщает интернет-портал Московской области, до конца недели могут быть подписаны документы о передаче еще 12 городков, а всего в области предстоит передать муниципалитетам 49 военных городков. В числе новых собственников этих городков были названы Коломенский, Ступинский, Ногинский, Дмитровский и другие районы.

По мнению чиновников, основная проблема заключается в том, что на объекты инфраструктуры военных городков попросту не допускают представителей региона. Кроме того, власти Подмосковья обеспокоены подготовкой этих жилых кварталов к зимнему периоду. Долг военных за коммунальные услуги составляет более 600 миллионов рублей.

Напомним, в июле этого года Мособлдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить процесс передачи имущества военных городков в собственность муниципалитетов Подмосковья.