В подмосковных Мытищах нашли тело пропавшего мальчика

ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 19 августа, на территории национального парка "Лосиный остров" в Мытищинском районе было найдено тело 12-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Труп ребенка на заболоченном участке обнаружили егеря. Рядом с погибшим лежал его велосипед.

Напомним, о пропаже ребенка заявила бабушка. Она рассказала правоохранителям, что 18 июля внук уехал кататься на велосипеде, но домой не вернулся.

Поисками занимались полицейские, егеря и волонтеры.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Для определения причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.