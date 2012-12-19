Как арендовать коттедж

"Формула качества": Арендуем коттедж на выходные

Сегодня все больше москвичей в праздники предпочитает отдыхать в Подмосковье. Загородный коттедж можно арендовать как в центре курорт-парка, так и в самой глуши.

При этом стоимость аренды зависит от удаленности объекта от МКАД, наличии развитой инфраструктуры на территории и жилой площади коттеджа. В среднем за такой отдых горожанам придется выложить от 8 до 20 тысяч рублей в сутки.

За минимальную сумму можно снять, например, домик на две семьи с отдельным входом. Кухней, гостиной и спальнями на втором этаже. За дополнительную плату сюжа можно поставить еще одну кровать.

Добавим, что иногда в стоимость аренды включены завтраки, шведский стол или баня.

VIP-коттедж стоит от 20 тысяч рублей в сутки. Такие домики могут быть трехуровневые, внутри у них обычно есть сауна, спутниковое телевидение и wi-fi.

Бронировать коттеджи можно либо по телефону, через онлайн-консультанта или электронную почту. С момента подтверждения брони в течении трех дней осуществляется предоплата в размере 30 процентов, а за неделю до заезда - 100 процентный расчет.

Несмотря на дороговизну, аренда коттеджей пользуется спросом у жителей столицы. Поэтому поиски места отдыха лучше начинать за 2-3 месяца до запланированного въезда.