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Происшествия

16 августа 2012, 16:30

На подмосковное предприятие депутата Гудкова пришли следователи

Московская область Госдума Геннадий Гудков криминал

ИТАР-ТАСС

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков сообщил, что представители Следственного комитета проводят проверку на предприятии "Коломенский строитель", которое принадлежит его семье, передает "Интерфакс".

Кроме того, он утверждает, что в Ростовской области сотрудники местного управления МВД остановили работу филиала другого предприятия, принадлежащего семье Гудковых, - "Оскорда".

В СК, в свою очередь, отмечают, что в ходе доследственной проверки получены данные о том, что отец Гудкова - также депутат Госдумы от "Справедливой России" Геннадий Гудков, "будучи депутатом и занимая должность зампредседателя комитета, в сентябре 2008 года приобрел долю в уставном капитале ООО "Коломенский строитель".

Кроме того, с 25 декабря 2008 года по настоящее время Гудков является единственным участником ООО "Рошан", его высшего органа управления (собрания участников) и получателем дохода от хозяйственной деятельности.

Таким образом, в действиях Гудкова содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Госдума после письма из Следственного комитета, в котором сообщаются данные проверки предпринимательской деятельности Гудкова, может лишить его депутатского мандата.

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