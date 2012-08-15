Судебные приставы МО проводят акцию "Собери ребенка в школу"

ИТАР-ТАСС

В преддверии нового учебного года в управлении Службы судебных приставов по Московской области стартовала акция "Собери ребенка в школу".

В ходе мероприятия приставы навещают должников по алиментным обязательствам, напоминая им о долге перед школьниками, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Цель акции — защита прав и законных интересов несовершеннолетних, поддержка детей, чьи родители являются злостными неплательщиками алиментов. Особое внимание приставы обращают на тех родителей, которые, имея достаточно средств для выплаты алиментов, сознательно скрывают свои доходы.

Кроме того, работники управления в канун 1 сентября организуют благотворительные акции "Здравствуй, школа!" по сбору школьных принадлежностей и учебников для воспитанников детских домов и реабилитационных центров.