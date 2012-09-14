В Звенигороде презентовали книгу о жизни актрисы Любови Орловой

фото: ИТАР-ТАСС

В Звенигороде прошла презентация книги Юрия Бычкова "Наша Любовь", которая повествует о жизни Любови Орловой. Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения великой советской актрисы, певицы и танцовщицы, ушедшей из жизни в 1975 году.

Поклонники творчества народной артистки собрались в культурном центре имени Любови Орловой, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.

Автор новой книги Бычков в свое время лично общался со знаменитой артисткой. Воспоминания литератора легли в основу произведения. Кроме того, в книге представлены документы и мемуары кинодивы советской эпохи.

Напомним, Любовь Олова родилась в Звенигороде в 1902 году. Музыкальное образование получила в Московской консерватории. Затем училась в Московском театральном техникуме и Музыкальной студии при МХАТе.

Зрители запомнили и полюбили Орлову по ролям в фильмах "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Цирк", "Одна семья", "Весна".