В Электростали открыли новое поле для юных футболистов

фото: ИТАР-ТАСС

Учащиеся детско-юношеской спортивной школы "Восток" отныне будут тренироваться на новом футбольном поле. На днях прошло торжественное открытие площадки.

На реализацию проекта власти потратили более 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

К открытию площадку готовили коллективно. Основные работы взяли на себя городские власти, министерство физкультуры и спорта области выделило деньги на новый современный газон, директор областной СДЮСШОР Вячеслав Иванов закупил инвентарь, а местные предприниматели позаботились о футбольной форме, биотуалетах и раздевалках для ребят.

Таким образом, для более чем 200 юных спортсменов из Электростали создали все условия для занятий футболом. Помимо регулярных матчей на площадке будут проводиться уроки физкультуры для школьников близлежащего учебного заведения.