Мальчик-семиклассник пропал в Московской области

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном городе Краснознаменске пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома 13 сентября и до сих пор не вернулся.

"В полицию обратилась женщина 1972 года рождения, которая сообщила о том, что в городе Краснознаменске из квартиры, расположенной на улице Гагарина, дом 7 ушел ребенок, ученик седьмого класса и до сих пор не вернулся", - рассказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.

Собеседник агентства также сообщил, что мальчик находился на домашнем обучении. Сейчас ведутся поиски подростка.