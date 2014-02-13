Авария в Балашихе оставила без воды около 17 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за провала грунта под канализационным коллектором в подмосковной Балашихе без водоснабжения осталось 93 дома с населением 17 тысяч человек, а также 2 детских сада, 2 школы и 2 поликлиники, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Сообщение о случившемся поступило к дежурному примерно в 15.35. "Котельная функционирует, тепло- и электроснабжение не отключалось. Ориентировочное время восстановления - 19.00", - говорится в сообщении ведомства.

Администрацией города Балашиха организована доставка питьевой воды в зону отключения. На месте работают аварийные бригады.