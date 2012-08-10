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Происшествия

10 августа 2012, 13:53

Заведено дело на мужчину, отказавшего в помощи матери-инвалиду

Московская область уголовные дела суды долги УФСПП России по Московской области

ИТАР-ТАСС

Москвич, фактически проживающий в Подмосковье, задолжал матери почти 75 тысяч рублей алиментов. По этой причине на него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей).

Как сообщает УФСПП по Московской области, 65-летняя москвичка, инвалид второй группы, после смерти мужа обратилась к сыну за помощью. Тот отказался помогать матери, пока она не съедет со своей квартиры.

Формально мужчина является жителем Москвы и зарегистрирован в квартире родителей. Но фактически он уже давно там не был и живет с женой и 8-летним сыном в квартире супруги, расположенной в поселке Зеленоградский Пушкинского района Подмосковья. При этом мужчина нигде не работает.

В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы неоднократно призывали обвиняемого найти работу и помочь матери. Кроме того, ему давали направление в местный Центр занятости, но мужчина даже не встал там на учет. Ему дважды были вынесены письменные предупреждения о возможном привлечении к уголовной ответственности, но свое поведение мужчина так и не изменил.

Материалы уголовного дела по расследованию действий обвиняемого переданы в суд, который определит ему меру наказания. Но в любом случае, алименты матери мужчине придется выплатить в полном объеме.

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