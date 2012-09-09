Начальника полиции МВД Раменское ранило гранатой

фото: ИТАР-ТАСС

Главу полиции МВД Раменское Вячеслава Иванова, находящегося на служебном задании, ранило осколками гранаты. Инцидент произошел в поселке Родники Московской области, где местный житель бросил в толпу полицейских боеприапас, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Установлено, что около двух часов ночи 9 сентября 44-летний житель поселка, находясь в нетрезвом состоянии, гулял по улицам и угрожал взорвать гранату.

На место происшествия выехали правоохранители, которые начали вести с нарушителем порядка переговоры. Однако это не возымело на злоумышленника должного действия, так как он, выдернув из гранаты чеку, бросил боеприпас в сторону правоохранителей.

В результате начальник полиции МВД Раменское был доставлен в больницу с осколочными ранениями плеча и ног. Пострадавший прооперирован.

В отношении метателя гранаты возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение взрывных устройств".