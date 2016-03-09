Более 50 школ планируется построить в Подмосковье за три года

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

За три года в Подмосковье планируется ввести более 50 школ, сообщает МИА "Россия сегодня". Большая часть школ будет создана по типовым проектам, что позволит сократить сроки и стоимость проектирования.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время в области не хватает около 50 тысяч школьных мест. Эту проблему частично должны решить 24 школы, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2016 году. Однако если не строить школы опережающими темпами, то через несколько лет дети будут вынуждены учиться в три смены.

Ранее m24.ru сообщало, что в России могут появиться школы, состоящие из разных модулей: учебных, спортивных, арт-модулей и других. Разработкой проектов занимаются специалисты из Национального исследовательского московского государственного строительного университета.

"Москва в цифрах": Новые школы

По словам ректора университета Андрея Волкова, модули будут собираться исходя из требований каждого региона. Есть целый набор модулей, базовые, учебные, арт-модули, модули столовой, спортивные, для технологических мастерских, для детей с ограниченными возможностями и т.д. Впоследствии к базовой компоновке можно будет присоединять дополнительные части.

В столице открыто несколько детсадов-трансформеров. В этих здания игровые комнаты можно легко превратить в спальни с помощью перегородки-гармошки, которая выдвигается на время сна. Также в этих садиках используют трехъярусные выкатные кровати, которые убираются к стене, образуя стеллажи.