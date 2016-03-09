Более 50 школ планируется построить в Подмосковье за три года

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
За три года в Подмосковье планируется ввести более 50 школ, сообщает МИА "Россия сегодня". Большая часть школ будет создана по типовым проектам, что позволит сократить сроки и стоимость проектирования.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время в области не хватает около 50 тысяч школьных мест. Эту проблему частично должны решить 24 школы, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2016 году. Однако если не строить школы опережающими темпами, то через несколько лет дети будут вынуждены учиться в три смены.
Ранее m24.ru сообщало, что в России могут появиться школы, состоящие из разных модулей: учебных, спортивных, арт-модулей и других. Разработкой проектов занимаются специалисты из Национального исследовательского московского государственного строительного университета.
По словам ректора университета Андрея Волкова, модули будут собираться исходя из требований каждого региона. Есть целый набор модулей, базовые, учебные, арт-модули, модули столовой, спортивные, для технологических мастерских, для детей с ограниченными возможностями и т.д. Впоследствии к базовой компоновке можно будет присоединять дополнительные части.
В столице открыто несколько детсадов-трансформеров. В этих здания игровые комнаты можно легко превратить в спальни с помощью перегородки-гармошки, которая выдвигается на время сна. Также в этих садиках используют трехъярусные выкатные кровати, которые убираются к стене, образуя стеллажи.