В Мытищинском районе пройдет спортивный марафон

ИТАР-ТАСС

В субботу, 11 августа, в Мытищах стартует спортивный марафон. В рамках Дня физкультурника пройдут показательные выступления воспитанников детско-юношеских спортивных школ по футболу, художественной гимнастике, дзюдо, самбо, вольной борьбе и каратэ.

Желающие смогут принять участие в соревнованиях по стритболу, армстронгу, поднятию гири и даже жонглированию мячами.

Все победители будут награждены памятными подарками и сувенирами, сообщает интернет-портал Мытищинского района.

Праздник завершится велопробегом по улицам города с участием профессионалов и любителей. День физкультурника отметят во всех поселениях района. Спортивный марафон завершится 18 августа в селе Марфино Сельскими играми.