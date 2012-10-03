Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2012, 13:38

Регионы

В четырех районах Подмосковья торговали сомнительными саженцами

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время проведения карантинных фитосанитарных обследований с 11 по 24 сентября в четырех районах Подмосковья предотвратили продажу сомнительных саженцев. У продавцов не оказалось необходимых для торговли документов.

Так, в Одинцовском и Рузском районах нарушители торговали саженцами плодово-ягодных и декоративных растений, а также картофелем, которые получили из Белоруссии и Краснодарского края. При этом не было установлено фитосанитарное состояние товара, сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

В Наро-Фоминском, Можайском и Рузском районах без разрешительных документов торговали саженцами роз, плодовых и декоративных культур из Краснодарского края.

Виновные привлечены к ответственности.

Ссылки по теме


Московская область нарушения рынки продажи проверки мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика