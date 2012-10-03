В четырех районах Подмосковья торговали сомнительными саженцами

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время проведения карантинных фитосанитарных обследований с 11 по 24 сентября в четырех районах Подмосковья предотвратили продажу сомнительных саженцев. У продавцов не оказалось необходимых для торговли документов.

Так, в Одинцовском и Рузском районах нарушители торговали саженцами плодово-ягодных и декоративных растений, а также картофелем, которые получили из Белоруссии и Краснодарского края. При этом не было установлено фитосанитарное состояние товара, сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

В Наро-Фоминском, Можайском и Рузском районах без разрешительных документов торговали саженцами роз, плодовых и декоративных культур из Краснодарского края.

Виновные привлечены к ответственности.