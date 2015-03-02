Разовые билеты на электричку теперь можно записать на карту "Стрелка"

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

С марта на единую транспортную карту Подмосковья "Стрелка" можно записать билеты на пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Центральная ППК".

Как уточнили в пресс-службе компании, записать на карту можно как абонементы, так и разовые билеты на 1 или 2 поездки. Сделать это пассажиры могут в автоматах по продаже билетов и во всех пригородных кассах Москвы и Московской области.

"Записать билет возможно заранее: разовый проездной – за 10 дней до поездки, абонемент – за 30 дней", – отметили в пресс-службе ОАО "Центральная ППК".

Ранее сообщалось, что единой транспортной картой "Стрелка", которая была запущена с начала февраля, пользуются более 20 тысяч человек. В прошлом месяце по "Стрелке" было совершено свыше 180 тысяч поездок.

Наиболее востребованной карта оказалась в городах Истра, Химки, Видное, Балашиха и Подольск. Реже всего карту покупали жители Волоколамска, Шатуры и Королева. Активнее единую транспортную карту приобретают пассажиры внутригородских маршрутов: среди пассажиров междугородних рейсов "Стрелка" пока не так популярна.

До нынешнего момента "Стрелкой" можно было оплатить проезд только в автобусах "Мострансавто". Специальными терминалами для приема карты оборудованы 5 тысяч транспортных средств.

Единая транспортная карта в Московской области

Купить "Стрелку" можно в кассах "Мострансавто", в автобусах у кондуктора или водителя, в пригородных кассах ОАО "Центральная ППК", в салонах "Евросеть", а пополнить – на сайте strelkacard.ru, через мобильное приложение для IOS и Android, сервис "Яндекс.Деньги", в банкоматах "Сбербанка" в Московской области, а также через "Сбербанк Онлайн". Всего на территории Подмосковья было установлено более 3 тысяч пунктов пополнения и распространения карты, в том числе 250 рядом с остановками общественного транспорта.

Стоит транспортная карта 200 рублей, 80 рублей составляет залоговая стоимость, а 120 рублей зачисляются на баланс. Цена билета снижается на 2 рубля каждые 10 поездок. Первые 10 поездок стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей и так далее. Таким образом "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь".