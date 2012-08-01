Сотрудники ФСКН изъяли в Подмосковье 12,5 килограммов героина

ИТАР-ТАСС

Сотрудники Управления ФСКН России по Московской области пресекли деятельность организованной группы, которая занималась крупнооптовым сбытом героина в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Из незаконного оборота было изъято 12,5 килограммов героина.

Как стало известно ФСКН, преступная группа торговала наркотиками длительное время. География мест закладки и передачи наркотика включала в себя всю Московскую область. Точное число участников группы установлено не было, но особо активные члены попали в поле зрения наркополицейских.

В середине июля 2012 года в городе Домодедово задержали один из мелких сбытчиков, который перевозил партию героина весом около 500 граммов. Спустя некоторое время оперативники задержали в Мытищах еще одного курьера, у которого изъяли героин почти такой же массы - 490 граммов.

Отработав информацию по задержанным, оперативники вычислили организатора группы и место его проживания. Он снимал квартиру в Москве, прямо в ней устроил склад героина и готовил его к реализации.

В момент задержания в квартире находилось четыре человека. В ходе обыска было найдено 11,5 килограммов героина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).