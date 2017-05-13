Законопроект о допгарантиях жителям сносимых пятиэтажек поступил в МГД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве" поступил в Московскую городскую думу, сообщает пресс-служба столичного парламента. Документ внес Сергей Собянин.

Председатель МГД Алексей Шапошников назначил заседание городской думы на 17 мая. Он отметил, что проект закона будет рассмотрен МГД в первоочередном порядке.

"Городской законопроект включает в себя все вопросы, которые волновали москвичей по программе реновации жилфонда Москвы", – отметил Алексей Шапошников. По его словам, в тексте отражены все обещания, которые ранее были озвучены Сергеем Собяниным.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы внес в столичный парламент законопроект, который закрепит дополнительные гарантии для москвичей в рамках программы реновации жилья. Всего документ содержит 12 пунктов.