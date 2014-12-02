Около станции метро "Лермонтовский проспект" построят ТПУ "Косино"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На границе ВАО и ЮВАО около станции метро "Лермонтовский проспект" построят транспортно-пересадочный узел "Косино", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Территория ТПУ, согласно проекту, составит свыше 43 гектаров. Строительство узла будет осуществляться в две очереди. Сначала планируется возвести многофункциональный центр, терминал ТПУ, подземный распределительный уровень и необходимые дороги.

Коммерческие объекты, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, центры обслуживания населения, подземные парковки и новые объекты улично-дорожной сети построят в ходе второй очереди проекта.

Ранее M24.ru сообщало, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки ТПУ "Косино-Ухтомская". Рядом с транспортно-пересадочным узлом появится многофункциональный центр с гостиницей, торговыми и офисными помещениями.