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Москва 24

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03 января 2015, 11:30

Четверть москвичей регулярно занимаются спортом

Москомспорт итоги нормы ГТО

Более полутора миллиона москвичей сдали нормы ГТО

Четверть жителей столицы регулярно занимаются спортом, сообщили в Москомспорте, подводя итоги 2014 года.

"Можно констатировать, что нам удалось реализовать намеченные планы. По предварительным данным, в 2014 году количество москвичей систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 3 миллиона 60 тысяч человек. Это 26 процентов от общего числа жителей столицы", - передает слова главы Москомспорта Алексея Воробьева Агентство "Москва".

Более того, Москва стала лидером среди городов России по числу людей, которые сдали нормы ГТО. Из 3,6 миллиона москвичей, занимающихся спортом регулярно, уже сдали нормы ГТО более 1,5 миллиона человек.

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По словам Воробьева, 2014 год запомнится проведением наиболее значимых международных мероприятий: чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в "Олимпийском" и чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на обновленном Гребном канале "Крылатское", а также активной работой по подготовке к проведению матчей Кубка Конфедераций по футболу 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года.

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