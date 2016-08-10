Форма поиска по сайту

10 августа 2016, 19:03

Город

Проект реконструкции АТС на Бакунинской улице отправили на доработку

Фото: mka.mos.ru

Архсовет Москвы отправил на доработку проект архитектурного бюро "АИ" по реконструкции здания АТС на Бакунинской улице. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Архитектурное бюро предложило реконструировать существующее здание АТС под гостиницу и апартаменты. Строение предлагалось сохранить и возвести над ним новый объект, хотя само здание 1927–28 годов постройки не имеет охранного статуса.

Архитектурный совет не согласился даже с частичной разборкой и посоветовал разработчикам искать вариант с реконструкцией здания в полном объеме, в который будет вписана новая функция. Например, в формате лофт-апартаментов, которые могли бы ужиться в бывших промышленных интерьерах.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, пока не будут проверены все возможности работы с существующим зданием в режиме его полного сохранения, решение приниматься не будет. По его оценке, скорее всего, в течение месяца ситуацию рассмотрят еще раз.

