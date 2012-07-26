На территории Рижского рынка выявили объект самостроя

ИТАР-ТАСС

Специалисты Мосгосстройнадзора по поручению прокуратуры проверили строительство временного торгового павильона общей площадью 1,265 тысячи квадратных метров по адресу: проспект Мира, владение 90-96. Проверка показала, что у заказчика не была оформлена разрешительная документация на сооружение капитального объекта, информирует пресс-служба комитета.

Как поясняется в сообщении, заказчиком строительства на территории Рижского рынка выступает ООО "Коммерческая компания "Торговый дом", подрядчик - ООО "Строительная компания "Курс".

По результатам проверки было вынесено постановление о применении штрафных санкций в размере 500 тысяч рублей на юридическое лицо и 20 тысяч рублей на должностное лицо.

В данный момент строительство приостановлено. Все материалы направлены в префектуру Центрального округа столицы и в Городскую комиссию по пресечению самовольного строительства, уточняют в ведомстве.