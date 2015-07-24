Московскую соборную мечеть достроят до конца года

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Московскую соборную мечеть в центре столицы планируется завершить до конца года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты монтируют кровлю и инженерное оборудование, обустраивают вентфасады, и проводят внутренние отделочные работы. Кроме того, уже завершена роспись фальшкупола.

Также на прилегающей территории завершается возведение подпорной стены и укладывается брусчатка. На конец июля намечена итоговая проверка Мосгосстройнадзора.

Ранее m24.ru сообщало, что вместимость Московской соборной мечети после реконструкции увеличится в 20 раз. Об этом заявлял первый заместитель председателя Совета муфтиев России, глава духовного управления мусульман Московской области Рушан Хазрат Аббясов.

По его словам, торжественное открытие мечети запланировано на 23 сентября в канун праздника Курбан-байрам.

"Мы откроем Московскую соборную мечеть в канун праздника Курбан-байрам 23 сентября в присутствии президента России и глав зарубежных государств. Эта мечеть будет самой вместительной в Европе, ее вместимость увеличилась в 20 раз. Если старая мечеть была чуть более 500 квадратных метров, то нынешняя – 19 тысяч квадратных метров, что позволяет поместить 10 тысяч молящихся одновременно", – рассказал Аббясов.

Московская соборная мечеть располагается в Выползовом переулке недалеко от проспекта Мира и по соседству со спорткомплексом "Олимпийский". Это крупнейшая и одна из старейших мечетей Москвы. Является символом мусульманской общины столицы и одной из самых известных мечетей страны.

В 2011 году старое здание мечети было снесено, а на ее месте началось строительство нового здания, которое вместит под своей крышей Совет муфтиев России.