Качество строительства соцобъектов в Москве проверят передвижные лаборатории

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний проверят ход работ на соцобъектах в четырех столичных округах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, эксперты определят качество работ в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном в 1-м Стрелецком проезде и на подстанции скорой помощи на улице Ленинская Слобода. Кроме того, проверка коснется школы на улице Твардовского, детсада в жилом комплексе во 2-м Грайвороновском проезде и дошкольного учреждения в Некрасовке.

Специалисты определят водонепроницаемость и прочность бетона, размеры, качество поверхности бетонных конструкций. В Некрасовке будет контролироваться строительство подъездных дорог.

Заключения будут переданы в Мосгосстройнадзор.