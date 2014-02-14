Мосгосстройнадзор проконтролирует ведение сварочных работ зимой

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Мосгосстройнадзора взяли под особый контроль проведение сварочных работ в зимнее время, сообщает пресс-служба комитета.

"В связи с наступлением холодов требуется соблюдение специальных требований при изготовлении металлоконструкций на строительных площадках. По этой причине Мосгосстройнадзор совместно со специалистами ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" проводит комплексную работу на объектах строительства, проверяя качество изготовленных металлоконструкций и разъясняя застройщикам особенности ведения работ при отрицательных температурах", - отмечается в сообщении.

Так, ручную и полуавтоматическую сварку углеродистых сталей толщиной до 30 миллиметров разрешается производить при температуре до минус 20 градусов. Причем требуется предварительный подогрев стали в зоне выполнения сварочных работ.

Специалисты напоминают, что подогрев стали можно осуществлять с помощью достаточно мощных воздушно-пропановых или газокислородных сварочных горелок. Температуру подогрева контролируют с помощью контактных термопар, термокарандашей или термокрасок.