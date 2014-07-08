Центр экспертиз Мосгосстройнадзора обзаведется тремя лабораториями

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Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), являющийся одной из структур Мосгосстройнадзора, может увеличить число своих лабораторий до 11. В настоящее время ЦЭИИС располагает 8 испытательными лабораториями, сообщает МИА "Россия сегодня".

О планируемом увеличении числа исследовательских объектов рассказал в ходе пресс-конференции директор ЦЭИИС Виктор Егоров. По его словам, задачу "делать все, что требуется стройке" поставил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

ЦЭИИС обзаведется химической лабораторией, центром огневых испытаний и лабораторией радиационного контроля. Кроме того, уже существующую лабораторию дорожного контроля "дополнят" передвижным центром, который будет контролировать состояние дорожного покрытия.

Егоров подчеркнул, что в будущем году центр сможет проводить до 290 различных исследований и измерений, что позволит значительно лучше обеспечивать потребности строительства.