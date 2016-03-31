Общественный транспорт каждую ночь перевозит 2,5 тыс. москвичей

Фото: m24.ru

Ночными маршрутами Москвы ежедневно пользуются 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба Мосгортранса. По праздникам количество ночных пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев превышает 3000 человек.

"Год назад мы запустили ночные автобусы по трем новым радиальным направлениям. Каждый из этих маршрутов связал центр города с удаленными районами и уже нашел своих постоянных пассажиров. Автобусами Н4, Н5 и Н6 за двенадцать месяцев воспользовались в общей сложности 55 тысяч горожан", – говорит генеральный директор компании-перевозчика Евгений Михайлов.

Напомним, сегодня в Москве действуют одиннадцать ночных маршрутов наземного транспорта:



Автобус № Н1 "Озерная улица – Аэропорт "Шереметьево";

Автобус № Н2 "Беловежская улица – Лубянская площадь";

Автобус № Н3 "Уссурийская улица – Лубянская площадь;

Автобус № Н4 "Новокосино ‒ Лубянская площадь"

Автобус № Н5 "Каширское шоссе, дом 148 ‒ Лубянская площадь";

Автобус № Н6 "Осташковская улица ‒ Лубянская площадь";

Троллейбус № 63 "138-й квартал Выхина – Лубянская площадь";

Троллейбус № 15 "ВДНХ (южная) – Лужнецкий проезд";

Троллейбусы №№ Бк и Бч – маршруты, следующие в обоих направлениях Садового кольца;

Трамвай № 3 – улица Академика Янгеля – метро "Чистые пруды".

Интервалы движения ночного транспорта ‒ от 15 до 30 минут. Автобусы радиальных направлений в центре города прибывают к остановке у здания Политехнического музея, где пассажиры могут сделать удобную пересадку. Стоимость проезда ночью такая же, как и днем.

Напомним, первые ночные маршруты запустили в столице в августе 2013 года.