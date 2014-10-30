Названы самые популярные ночные маршруты общественного транспорта

Фото: m24.ru

В столице назвали самые популярные ночные маршруты общественного транспорта. Чаще всего горожане пользуются автобусом №Н1 и троллейбусом №63. Это следует материалов ГУП "Мосгортранс", передает корреспондент M24.ru.

За год услугами ночного транспорта воспользовались 450 тысяч человек. За ночь наземный транспорт перевозит около двух тысяч человек.

Напомним, москвичи определили самые востребованные направления для новых ночных маршрутов наземного транспорта. Наиболее популярным оказался маршрут по Волгоградскому проспекту в районы Текстильщики, Люблино и Марьино - за него проголосовали 10 процентов участников опроса. Об этом сообщалось на портале сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин".

Пустить ночные маршруты районы Медведково, Свиблово и Бабушкинский предложили 8 процентов респондентов, столько же высказались за направление в Перово и Новогиреево по шоссе Энтузиастов.

"Москва в цифрах": Нужен ли городу ночной транспорт

По 7 процентов голосов набрали пять маршрутов: по Варшавскому и Каширскому шоссе в Орехово-Борисово, по Волоколамскому в Тушино и Митино, по Мичуринскому проспекту в Солнцево и Ново-Переделкино, по проспекту Андропова, Пролетарскому проспекту в районы Царицыно, Бирюлево Восточное и по Профсоюзной улице в район Ясенево.

Собственные варианты новых ночных маршрутов предложили 5 процентов горожан. Они хотят, чтобы автобусы пустили по Варшавскому шоссе в Северное и Южное Бутово, в Новую Москву, Зеленоград, Кожухово, Жулебино, а также до аэропортов Внуково и Домодедово.

Запустить в столице новые ночные маршруты наземного транспорта решили по просьбе москвичей. Ранее в "Активном гражданине" провели опрос, который показал, что таких автобусов, троллейбусов и трамваев москвичам нужно больше. 68 процентов пользователей приложения высказались за то, чтобы в Москве были организованы дополнительные ночные маршруты наземного общественного транспорта.

Отметим, что с августа 2013 года в Москве работают 7 ночных маршрутов общественного транспорта: три автобусных, три троллейбусных и один трамвайный.

Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63. Транспорт работает с 1.00 до 5.45.