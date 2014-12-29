Ночные маршруты автобусов будут работать ежедневно в праздники

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В период новогодних праздников ежедневно будут работать два из трех ночных маршрутов автобусов, сообщается на сайте Мосгортранса.

Речь идет о маршрутах Н2 (от Беловежской улицы до Лубянской площади) и Н3 (от Уссурийской улицы до Лубянской площади). При этом не будет ходить автобус по маршруту Н1 – от Озерной улицы до аэропорта Шереметьево.

Добавим, что с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет работать до двух часов ночи. Кроме того, в новогоднюю ночь могут ограничить вход пассажиров на станции "Лубянка", "Китай-город", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Чеховская", "Пушкинская", "Тверская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Маяковская" и "Библиотека им. Ленина".

Они будут временно работать только для выхода в город и пересадки.

Напомним, с августа 2013 года в Москве работают ночные маршруты общественного транспорта. Ежедневно с 01.00 до 05.45 наземный транспорт перевозит около двух тысяч человек. На данный момент в Москве работает восемь маршрутов ночного следования: четыре троллейбусных, три автобусных и один трамвайный.

Четыре из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут. А троллейбус №63 стал круглосуточным с июля 2014 года, он работает с 1.00 до 5.45 от 138 квартала Выхина до Лубянской площади.

Кроме того, автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Автобус "Н1" следует от Озерной улицы до Шереметьева. Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы до Лубянской площади, "Н3" - от Уссурийской улицы до Лубянской площади.