Новые маршрутные указатели появятся на всех остановках к концу года

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Новые маршрутные указатели с расписанием появятся на всех остановках наземного транспорта до конца года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгортранса.

"До конца года мы планируем произвести замену всех старых маршрутных указателей на остановках наземного общественного транспорта", – рассказал представитель перевозчика.

Ранее генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов сообщил, что на остановках наземного общественного транспорта в Москве появятся маршрутные указатели с новым дизайном. По его словам, новые указатели будут оформлены в стилистике единого бренда "Московский транспорт".

Напомним, дептранс Москвы совместно с ведущими отечественными и мировыми специалистами разработали фирменный стиль для городского транспорта. У каждого из них есть свой сублоготип и цвет.

Метро обозначат красным цветом, троллейбусы, автобусы и трамваи - синим, такси – желтым, а электрички – серым. В то же время инфраструктуре, связанной с пешеходами, будет присвоен коричневый цвет, велосипедной инфраструктуре – мятно-зеленый, паркингу – салатовый, а речному транспорту – светло-синий.Всю новую инфраструктуру власти будут обозначать по-новому, а старую обновлять по мере износа.

Предполагается, что на полное брендирование всего транспорта понадобится около пяти лет.

Работников автостанций, водителей "Мосгортранса" и сотрудников метро оденут в униформу фирменных цветов. В рабочей одежде сотрудников метро будет преобладать красный цвет, а для представителей сферы наземного транспорта предназначен синий.