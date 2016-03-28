Москвичи оценили информационные экраны в городских автобусах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 65 тысяч или 84 процента москвичей, проголосовавших на портале "Активный гражданин", поставили самую высокую оценку пилотному проекту по установке системы электронного информирования пассажиров в салонах автобусов 959-го и 400-го маршрутов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В течение двух месяцев с помощью специальных дисплеев во время пути пользователи общественного транспорта читали новости, узнавали о достопримечательностях, тарифах и билетах на городской транспорт, получали данные о текущем местоположении автобуса и прогноз его прибытия на остановку.

"Организаторы "пилота" получили от жителей города важную обратную связь ‒ собрали предложения и мнения пользователей о том, какая информация и в каком объеме интересна пассажирам. C учетом этих данных мы обсудим с компаниями-поставщиками информационных систем возможность широкой реализации подобных проектов на наземном транспорте Москвы в дальнейшем", ‒ сообщил генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Оставить свое мнение о проекте горожане могли через анкетирование в салонах автобусов, а также онлайн при подключении к Wi-Fi в автобусах.

В салонах московских автобусов появились информационные табло

Напомним, за месяц работы бесплатного Wi-Fi в автобусах в сети зарегистрировались более 56 тысяч пассажиров. Число уникальных подключений превысило 215 тысяч сессий.

Сеть Mosgortrans_Free в тестовом режиме начала работать в столичных автобусах 1 февраля. О наличии Wi-Fi в транспорте сообщают специальные наклейки, размещенные в салоне.

Чтобы подключиться к сети, необходимо выбрать из списка доступных сетей "Mosgortans_Free" и пройти sms-авторизацию с помощью любого абонентского устройства. В следующий раз интернет будет подключаться автоматически. Его скорость ‒ до 10 мегабит в секунду.