Билеты на междугородные автобусы начнут продавать в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС

ГУП "Мосгортранс" будет продавать билеты на междугородные и международные автобусы через интернет, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава компании Евгений Михайлов.

"Купить билет на междугородний автобус должно быть так же легко, как на любой другой общественный транспорт в Москве", - отметил он.

В целом уровень сервиса на столичных автовокзалах требует повышения, считает Михайлов.

"Качество обслуживания надо серьезно, кардинальным образом менять", - отметил он. Это касается в первую очередь обслуживания пассажиров, которые находятся на территории автовокзалов, а также улучшения системы переходов между автовокзалами и станциями метро.

Напомним, этой весной у москвичей также появится возможность пополнять карту "Тройка" в режиме онлайн. Положить деньги на проезд можно будет через интернет, мобильное приложение или с помощью SMS. В настоящий момент карту можно пополнить только через платежные терминалы и в кассах.