После падения девушки под трамвай возбудили уголовное дело

Мосгортранс примет участие в расследовании наезда трамвая на девушку

Полиция возбудила уголовное дело по факту падения девушки под трамвай на Таллинской улице. В результате инцидента девушке отрезало обе ноги, сейчас она находится в больнице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Специалисты Мосгортранса тоже примут участие в расследовании. Несовершеннолетняя девушка попала под трамвай, когда пыталась перебежать дорогу.

По словам руководителя пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Марии Рыбкиной, девушка переходила проезжую часть в плотный поток машин, находившийся на пешеходном переходе, что является нарушением правил дорожного движения. Она оказалась на выделенном участке трамвайных путей, не убедившись в отсутствии трамвая слева. Вероятно, поток транспорта на дороге помешал девушке правильно оценить ситуацию, а водителю трамвая - заметить приближающего пешехода.

Напомним, что подобное ДТП произошло в августе в центре столицы. Тогда трамвай №37 на улице Шаболовка переехал пенсионерку, когда та пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В результате пострадавшая лишилась ноги.

В сентябре трамвай насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Трагедия случилась на Полярной улице. Погибший попал под трамвай 17 маршрута.

Добавим, что в субботу в силу вступает постановление правительства об изменениях в ПДД. В частности, теперь понятие пешеходный переход будет распространяться, в том числе и на место пересечения им трамвайных путей.