Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января 2017, 12:39

Транспорт

Легальных автобусных перевозок из Москвы стало на 70% больше

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Легальных междугородних и международных поездок из Москвы на автобусах стало на 70 процентов больше. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ежедневно с автостанций "Мосгортранса" и международного автовокзала "Южные ворота" отправляются более 11,5 тысячи человек. Популярность междугородних и международных автобусных поездок растет благодаря возможности выбирать время отъезда и высокому уровню безопасности, отметили в ведомстве. Все станции междугородних автобусов оснащены системами видеонаблюдения и металлодетекторами.

На территории всех автостанций "Мосгортранса" работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы. Также там установлены автоматы с напитками и едой и работает бесплатная сеть Wi-Fi.

На месте автостанции "Теплый Стан" планируют построить автовокзал размером с "Южные ворота". Об этом m24.ru рассказал директора службы эксплуатации и развития автовокзалов Мосгортранс Евгений Жигунов. Сейчас идут проектные работы по новому автовокзалу на юго-западе города. Кроме того, в течение двух лет откроются два новых вокзала "Саларьево" и "Ховрино".

"Мосгортранс" администрирует автостанции "Варшавская", "ВДНХ", "Красногвардейская", "Новогиреево", "Орехово" (временно закрыта на реконструкцию), "Теплый Стан", "Тушинская" и Международный автовокзал "Южные ворота".

Мосгортранс наземный транспорт автобусы перевозки Южные ворота

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика