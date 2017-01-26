Легальных автобусных перевозок из Москвы стало на 70% больше

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Легальных междугородних и международных поездок из Москвы на автобусах стало на 70 процентов больше. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Ежедневно с автостанций "Мосгортранса" и международного автовокзала "Южные ворота" отправляются более 11,5 тысячи человек. Популярность междугородних и международных автобусных поездок растет благодаря возможности выбирать время отъезда и высокому уровню безопасности, отметили в ведомстве. Все станции междугородних автобусов оснащены системами видеонаблюдения и металлодетекторами.
На территории всех автостанций "Мосгортранса" работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы. Также там установлены автоматы с напитками и едой и работает бесплатная сеть Wi-Fi.
"Мосгортранс" администрирует автостанции "Варшавская", "ВДНХ", "Красногвардейская", "Новогиреево", "Орехово" (временно закрыта на реконструкцию), "Теплый Стан", "Тушинская" и Международный автовокзал "Южные ворота".