Рекламную пленку на общественном транспорте заменили на удобную для пассажиров

Фото: ИТАР-ТАСС

Вся рекламная пленка на наземном общественном транспорте была заменена на более прозрачную, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

После замены рекламной пленки на подвижном составе существенно снизилось количество жалоб на рекламу, закрывающую обзор из окон. Так, за лето от горожан поступило всего пять обращений. В прошлом году таких жалоб было больше - 29 за три месяца.

Напомним, что сначала новую пленку протестировали на пятистах составах Мосгортранса. Она появилась на троллейбусах и автобусах, затем такую рекламу стали наносить и на трамваи. Меняли пленку постепенно, по истечении действующих контрактов с прежними производителями.

Отметим, что за последние 3 года реклама на наземном транспорте принесла городу более миллиарда рублей. Такую сумму в столичную казну принесла компания, "Бульварное кольцо", единственный оператор, занимающийся размещением рекламы на автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

"Бульварное кольцо" выиграла открытый аукцион 5 мая 2011 года и заключила с городом контракт на пять лет. Всего за этот срок она должна принести в бюджет 2,2 млрд рублей, однако более половины уже было выплачено.

Добавим, что в 2011 году также был проведен открытый аукцион на размещение рекламы в метро. Его выиграла компания "Авто Селл", которая за пять лет заплатит в бюджет 15,4 млрд рублей. За два с лишним года "Авто Селл" она уже принесла в столичный бюджет более 6 млрд рублей.

Помимо этих средств, в бюджет города за 2013 год от наружной рекламы поступило 17 млрд рублей.