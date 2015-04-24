Маршрут троллейбуса № 7 изменится в субботу из-за открытия мотосезона

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В связи с открытием мотосезона на Воробьевых горах 25 апреля троллейбусы № 7 будут следовать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 14.00 до окончания мероприятия троллейбусы № 7 будут следовать от метро "Парк Победы" до Озерной улицы – по маршруту троллейбуса № 17.

Ранее сообщалось, что праздник открытия мотосезона в Москве пройдет в субботу 25 апреля. Наряду с известным столичным байк-клубом "Ночные волки" в нем примет участие столичное управление ГИБДД.

Старт колонны байкеров намечен на 14.23 из байк-центра в Мнёвниках. Затем мотоциклисты направятся в подмосковный "Крокус-сити", где пройдет зрелищная часть программы, а потом поедут на Воробьевы горы.

Здесь на 18.00 намечен мотопробег и совместное выступление сотрудников столичной Госавтоинспекции и участников ведущего мотоклуба России.

Данная акция, по мнению организаторов, должна в очередной раз акцентировать внимание автовладельцев на том, что мотоциклисты – полноправные участники дорожного движения и что их появление на дорогах требует дополнительного внимания со стороны автомобилистов.

Завершится день концертом и фейерверком в клубе "Ночные волки".