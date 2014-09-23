Из-за Пушкинской Велоночи изменится расписание движения наземного транспорта

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Из-за проведения Пушкинской Велоночи в ночь с 27 на 28 сентября в столице изменится график движения ряда автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Наземный транспорт будет следовать с увеличенными интервалами на территории Восточного, Центрального и Северного округов столицы. Расписание будет изменено с 23.40 и до окончания мероприятия.

В частности, изменения произойдут в графике движения автобусов № 25т, 75, 78, 239, 265, 63н, Н1, Н2 и Н3, троллейбусов № 15н, 22 и 24, трамваев № 3н, 4, 7, 25, 37, 45 и 50.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 сентября тысячи велосипедистов вместе с российскими и зарубежными историками и пушкинистами прокатятся по городу, слушая строки, написанные великим поэтом.

Московская Велоночь пройдет в столице уже в восьмой раз. В этом году она будет посвящена двухсотлетию первой публикации Пушкина в журнале "Вестник Европы".

Любители двухколесного транспорта проедут по любимым местам Александра Сергеевича - Ивановской горке, благородным Басманным улицам, Арбату, Пречистенке, району, впоследствии получившему название Аэропорт и, конечно, по Тверской, воспетой в романе "Евгений Онегин".