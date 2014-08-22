В дни фестиваля "Московское небо" пустят дополнительные автобусы

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В связи с проведением фестиваля "Московское небо" 23 и 24 августа в Москве запустят новый маршрут общественного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, организуют маршрут автобуса № Ф "Метро "Теплый Стан" – Метро "Юго-Западная". Он будет следовать от "Теплого Стана" по Профсоюзной улице, Калужскому шоссе, улице Центральной, улице Московской, затем – по Валуевскому и Киевскому шоссе, Ленинскому проспекту и проспекту Вернадского до метро "Юго-Западная". Автобус будет высаживать пассажиров в местах проведения фестиваля.

23 августа автобус будет курсировать с 9.30 до 22.00, а 24 числа - с 9.30 до 20.00. Интервалы движения составят 15-20 минут. Посадка будет проходить у метро "Юго-Западная" — на остановке маршрута № 802 и у метро "Теплый Стан" — на остановке транспорта №№ 433, 398.

Напомним, что фестиваль "Московское небо" пройдет на одном из полей поселка Десна в Новой Москве. На празднике малой авиации соберутся любители конструирования различных моделей радиоуправляемых самолетов, планеров, кордовых и радиоуправляемых моделей воздушного боя и спортивных воздушных змеев.

Посетителей ждут соревнования авиамоделистов. Каждый желающий сможет почувствовать себя пилотом, забравшись в кабину ЯК-40.

Необычных воздушных змеев со всего мира представят на площадке "Воздушные змеи". Здесь же организуют мастер-классы по изготовлению змеев. На площадке "Сады ветра" разместят воздушные инсталляции. Здесь разобьют "воздушный сад" и установят семиметровые флаги.

Для детей откроют площадку "Веселое небо", на которой будут учить конструировать маленькие самолеты, воздушные змеи и летательные эко-аппараты из фантиков от конфет и пластиковых стаканчиков, а также запускать самодельные летательные предметы.

А еще гостей ждут прогулки на воздушном шаре, курсы авиаторов, фотосессия на фоне самого маленького в России биплана H2 Honey Bee и открытие авиаярмарки.

"Московское небо" - часть программы фестиваля "Лучший город Земли", в котором принимают участие музыканты, артисты уличных театров, стрит-художники и танцоры. Мероприятия фестиваля проходят в московских парках, скверах и на улицах.